Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zum Gaspreisdeckel und Energiesparen

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zum Gaspreisdeckel und Energiesparen:

"Die Frau des ukrainischen Präsidenten, Olena Selenska, hat unlängst in einem BBC-Interview sinngemäß gesagt: Während ihr Pfennige zählt, zählen wir unsere Opfer. Sich an diese Sätze zu erinnern, hilft zur Positionierung in der zwischenzeitlich etwas absurd anmutenden deutschen Spar-Debatte, die diese Energiekrise begleitet. Die Bundesregierung hilft, und das ist richtig und wichtig. Sie macht - die Bezeichnung Doppel-Wumms ist vermutlich die rhetorische Verniedlichung des Jahrzehnts - dafür 200 Milliarden Schulden. Dass angesichts dieser gewaltigen Summe jeder Bundesbürger dazu aufgerufen ist, diesen Winter so sparsam wie möglich zu heizen und so oft es geht kalt zu duschen (ob mit oder ohne Waschlappen), sollte klar sein."/ra/DP/he