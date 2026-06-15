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15.06.2026 05:34:40
Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zum geplanten Abkommen/USA und Iran
AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zum geplanten Abkommen/USA und Iran:
"Wegen Trumps leicht erhitzbaren Gemüts, des zunehmend auf eigene Rechnung operierenden Israels und der taktischen Gerissenheit der iranischen Führung ist es jederzeit möglich, dass ein Pulverfass an der Golfregion explodiert. Dennoch wird Deutschland wohl ein, zwei Fregatten und Minenräumer entsenden, um in der Straße von Hormus zu patrouillieren. Das würde die US-Flotte zwar auch allein schaffen, aber der Präsident will den Eindruck zerstreuen, die Europäer ließen Amerika wieder einmal im Stich. Deutschland kann schlecht nein sagen, weil sonst neue Wirtschaftssanktionen drohen oder noch mehr US-Truppen abgezogen werden könnten."/yyzz/DP/he
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