Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zum günstigeren Führerschein

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zum günstigeren Führerschein:

"Autos und Straßen wurden in den vergangenen Jahren immer besser und sicherer, vom Regelwerk für Führerscheinprüfung und Fahrschulen kann man das nicht behaupten. Immer noch gibt es unsinnig viel Theorie, immer noch werden den Fahrschulen Vorschriften gemacht, die die Preise treiben. Sogar dass Stühle im Schulungsraum eine Lehne haben müssen, ist vorgeschrieben. So richtig es ist, bei der Anpassung der Ausbildung Sorgfalt walten zu lassen, so falsch ist es, mit anderen Dingen zu warten. Überflüssige Preistreiber könnten schon längst weg und Preisvergleichsapps schon längst eingeführt sein."/DP/jha