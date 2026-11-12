12.11.2026 05:34:40

Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zum Gutachten der Wirtschaftsweisen

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zum Gutachten der Wirtschaftsweisen:

"Der zarte Aufschwung, den auch die fünf Wirtschaftsweisen konstatieren, ist mit Milliardenschulden in dreistelliger Höhe erkauft und bisher alles andere als nachhaltig, Energiepreise und Steuern sind in Deutschland nach wie vor zu hoch - und die Zahl der arbeitslosen Akademiker hat gerade einen neuen Höchststand erreicht. Aus der Wirtschaftswende, die Friedrich Merz versprochen hat, wird unter diesen Rahmenbedingungen nichts. Mit den Kriegen in der Ukraine und gegen den Iran alleine kann der Kanzler das schon lange nicht mehr erklären. Der schleichende Abstieg des Standorts Deutschland ist zu einem guten Teil hausgemacht - durch eine Reformscheu, die schon unter Angela Merkel begonnen hat und an politische Arbeitsverweigerung grenzt, durch zu viel Bürokratie, zu wenig Flexibilität und eine Bedenkenträgerei, die in jeder Innovation zuerst die Risiken sieht und nicht die Chancen."/DP/jha

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