Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zum Korruptionsskandal im EU-Parlament

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zum Korruptionsskandal im EU-Parlament:

"Wo hört Lobbyismus auf, und wo beginnt Korruption? Diese Frage spukt in Straßburg wie auch in Brüssel herum, wo es sich rund 25.000 Menschen zum Beruf gemacht haben, Europas Politik zu beeinflussen. Lobbyismus aber gehört zu einer Demokratie dazu. Unternehmen, Gewerkschaften, Nichtregierungsorganisationen oder Umweltverbände vertreten ihre Interessen, und solange kein Geld fließt und die Vorgänge transparent sind, ist alles legal. Die roten Linien muss am Ende jeder Politiker für sich selbst ziehen."/ra/DP/jha