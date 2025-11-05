|
05.11.2025 05:34:38
Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zum Pflegereport
AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zum Pflegereport:
"Den Protest aus der Pflegebranche haben die vermeintlich schlauen Köpfe an den Partei-Schreibtischen geflissentlich überhört. Jetzt gibt es eine Allensbach-Umfrage, die als Alarmsignal so laut ist, dass Ignorieren keine Option mehr ist. Das Vertrauen in die Pflegeversorgung liegt demnach am Boden. Von einem 'Kipppunkt' ist die Rede und wohin die Sache kippen kann, ist auch klar, nämlich nach rechts. Kanzler Friedrich Merz spricht gerne von einer 'möglicherweise letzten Chance', die Probleme des Landes 'aus der Mitte' heraus zu lösen. Er sollte dabei nicht ständig auf die Migration schielen. Die wahren Probleme liegen ganz woanders."/yyzz/DP/stw
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!