Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zum Streit um Wirtschaftsreformen

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zum Streit um Wirtschaftsreformen:

"Bundeskanzler Friedrich Merz hat 2026 damit begonnen, seinen Büroleiter im Kanzleramt zu reformieren. Entsteht da - nach dem ausgebliebenen Herbst der Reformen und dem verschleppten Winter der Reformen - neue Dynamik? Fest steht: Es wird bessere Regierungsarbeit gebraucht, als bisher geboten wurde. Wenn der Wirtschaftsstandort schick werden soll, haben Union und SPD einen Anfang hinbekommen. Mehr aber auch nicht. (...)"/yyzz/DP/nas

Dow schlussendlich fester -- ATX und DAX schließen stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich leichter
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten seitwärts. Der Dow legte am Donnerstag zu. An den Märkten in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
