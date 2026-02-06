|
06.02.2026 05:34:40
Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zum tödlichen Angriff auf Zugbegleiter
AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zum tödlichen Angriff auf einen Zugbegleiter:
"Der Appell, nicht wegzuschauen, sich nicht rauszuhalten, ist schnell erhoben, schnell geschrieben. Aber die Realität in jenem Moment, in dem die Aggression herausbricht, ist eine andere. Zivilcourage allein ist keine Antwort. All jene, die unser Land am Laufen halten, müssen besser geschützt werden. Sie dürfen nicht darauf angewiesen sein, dass andere für sie aufstehen. Dieser Schutz kostet Geld. Mehr Personal, bessere Sicherheitsmaßnahmen. Das muss es uns wert sein. Denn auf dem Spiel steht ein Konsens, wie wir miteinander leben wollen."/DP/jha
