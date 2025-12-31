|
31.12.2025 05:34:38
Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zum Ukraine-Krieg
AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zum Ukraine-Krieg:
"Die vorgebliche Attacke auf Putins Residenz ist jedenfalls nicht geeignet, zunächst einmal einen Waffenstillstand zu befördern. Ganz gleich, wer dahintersteckt. Es bleibt zum Ende des Jahres ein so realpolitisches wie bitteres Fazit: Die Ukraine braucht für den Moment nur eines: mehr Waffen. Russland greift jeden Tag wieder an. Und spielt auf Zeit."/yyzz/DP/nas
