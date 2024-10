Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zum Umgang der CDU mit dem BSW

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zum Umgang der CDU mit dem BSW:

"Es ist Zeit für ein Machtwort. Die richtige Antwort auf Wagenknechts Erpressungsversuch ist es, die Koalitionsgespräche mit dem BSW in Thüringen zu beenden - oder, falls die BSW-Landesebene stark genug ist, Wagenknechts Einwürfe einfach zu ignorieren. Bevor man mit einer Partei gemeinsame Sache macht, in der viele den verlängerten Arm Putins in Deutschland sehen, sollte man die Möglichkeit einer Minderheitsregierung ernsthaft austesten."/yyzz/DP/nas