Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zum Urteil des Bundesverfassungsgerichtes

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zum Urteil des Bundesverfassungsgerichtes:

"Am Ende steht eine Erkenntnis, die nicht neu ist. Würde es genügend Intensiv-Betten und Personal in den Krankenhäusern geben, müsste niemand Angst haben, in einer Triage aussortiert zu werden. Es war genug Zeit, die nötigen Kapazitäten zu schaffen. Das Gegenteil ist passiert: Intensivplätze wurden abgebaut, das erschöpfte Personal kündigt scharenweise. Die Politik hat hier schon vor Corona versagt, sie hat während der Pandemie nicht gehandelt."