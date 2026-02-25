25.02.2026 05:34:41

Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zum Vorsitzenden der Bischofskonferenz

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zum neuen Vorsitzenden der Bischofskonferenz:

"(...) Knapp 20 Millionen Katholikinnen und Katholiken stellen knapp ein Viertel der Bevölkerung, "die" Kirche ist ein wesentlicher, prägender, nicht wegzudenkender Teil des Landes - nicht zuletzt als Arbeitgeber oder als karitative Institution. Und: Gotteshäuser mögen leer sein, das Bedürfnis nach Spiritualität, Sinnstiftung und Seelsorge bleibt ungebrochen. Wilmers vordringliche Aufgabe wird es also sein müssen, stärker als sein Vorgänger auf all das hinzuweisen. Er wird beständig erklären müssen, was Kirche eigentlich ist und für die Gesellschaft sein kann - nicht zum Selbstzweck, sondern wegen des ureigensten Auftrags der Verkündigung der Frohen Botschaft. Seine ersten öffentlichen Worte nach seiner Wahl deuten darauf hin, dass er genau das verstanden hat. (...)"/DP/jha

