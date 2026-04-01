01.04.2026 05:34:38

Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zur anziehenden Nachfrage bei E-Autos

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zur anziehenden Nachfrage bei E-Autos:

"Beim Kaufpreis sind E-Kleinwagen noch immer teurer, vollausgestattete Modelle dank Computertechnik aber oft günstiger als die Konkurrenz. Bei den Gebrauchten freuten sich Käufer zuletzt über günstige Preise, Verkäufer klagten über Wertverfall ihrer E-Autos. Und beim Laden wird es kompliziert: Die Preise an öffentlichen Säulen sind in der Vergangenheit auch für E-Auto-Fahrer explodiert. In "Wallboxen" zuhause muss man erst mal investieren, wenn man keine Garage mit Starkstromanschluss oder ein Solardach hat. Für unbezahlbar halten viele E-Autobesitzer aber den Hightech-Komfort und Fahrspaß ihrer Gefährte, der auf Langstrecken über Ladepausen hinwegtröstet. Dagegen haben Politik- und Verbotsdebatten den Zulassungszahlen der E-Autos in den vergangenen Jahren mehr geschadet als genutzt. Die wenigsten Deutschen wollen aus ihrem Autokauf eine Gewissensentscheidung machen."/yyzz/DP/stw

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