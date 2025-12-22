Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zur Debatte über ein Böllerverbot

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zur Debatte über ein Böllerverbot:

"Argumente für ein Verbot gibt es in der Tat viele. Etwa: Der Müll auf den Straßen, die vielen Verletzten, die enorme Belastung von Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst, die Luftverschmutzung, Tiere, die unter den Lichtblitzen und Explosionen leiden. Wie auch immer eine Entscheidung der Politik letztlich - und das wird noch dauern - ausfallen wird: Wichtig wäre, dass sie für das ganze Land gilt. Es würde wenig Sinn machen, etwa in Bayern den Böllerverkauf zu verbieten und in Baden-Württemberg nicht. Wer nahe der Grenze wohnt, kauft dann einfach im Nachbarbundesland ein."