22.12.2025 05:34:42

Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zur Debatte über ein Böllerverbot

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zur Debatte über ein Böllerverbot:

"Argumente für ein Verbot gibt es in der Tat viele. Etwa: Der Müll auf den Straßen, die vielen Verletzten, die enorme Belastung von Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst, die Luftverschmutzung, Tiere, die unter den Lichtblitzen und Explosionen leiden. Wie auch immer eine Entscheidung der Politik letztlich - und das wird noch dauern - ausfallen wird: Wichtig wäre, dass sie für das ganze Land gilt. Es würde wenig Sinn machen, etwa in Bayern den Böllerverkauf zu verbieten und in Baden-Württemberg nicht. Wer nahe der Grenze wohnt, kauft dann einfach im Nachbarbundesland ein."/yyzz/DP/he

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 51
20.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.12.25 KW 51: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.12.25 KW 51: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen fester
Am Montag präsentieren sich die Börsen in Fernost freundlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen