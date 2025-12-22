|
22.12.2025 05:34:42
Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zur Debatte über ein Böllerverbot
AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zur Debatte über ein Böllerverbot:
"Argumente für ein Verbot gibt es in der Tat viele. Etwa: Der Müll auf den Straßen, die vielen Verletzten, die enorme Belastung von Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst, die Luftverschmutzung, Tiere, die unter den Lichtblitzen und Explosionen leiden. Wie auch immer eine Entscheidung der Politik letztlich - und das wird noch dauern - ausfallen wird: Wichtig wäre, dass sie für das ganze Land gilt. Es würde wenig Sinn machen, etwa in Bayern den Böllerverkauf zu verbieten und in Baden-Württemberg nicht. Wer nahe der Grenze wohnt, kauft dann einfach im Nachbarbundesland ein."/yyzz/DP/he
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen fester
Am Montag präsentieren sich die Börsen in Fernost freundlich.