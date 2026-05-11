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11.05.2026 05:34:38
Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zur Debatte um die 1000-Euro-Prämie
AUGSBURG (dpa-AFX) - Die "Augsburger Allgemeine" zur Debatte um die 1000-Euro-Prämie:
"CDU/CSU und SPD sollten sich, wenn sie tatsächlich die letzten drei Jahre ihrer Regierungszeit beschreiten und gemeinsam zu Ende gehen wollen, eines ins Gedächtnis rufen: Sie, ihre Befindlichkeiten und die Karrieren des Personals sind den Bürgerinnen und Bürgern ziemlich egal. Was diesen nicht egal ist: der Zustand des Landes und der ihres Geldbeutels. Was also - bitte sehr - nicht verlangt ist, sind die nächsten Volten in dem Bemühen, die Trümmer der 1000-Euro-Prämie aufzusammeln - und irgendwie zu flicken."/yyzz/DP/men
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