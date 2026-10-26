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26.10.2026 05:34:39
Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zur Debatte um die Steinmeier-Nachfolge
AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zur Debatte um die Steinmeier-Nachfolge:
"Ilse Aigner könnte in diesem Amt eine gute Figur machen als Politikerin und als Frau, die Brücken baut. Aigner ist jemand, der die Sprache des Volkes spricht und jene oft schmerzlich wahrgenommene Distanz zwischen "denen, da oben" und den Wählern draußen, im Land, überwinden kann. Aigner ist herzlich und verbindlich im Auftreten und klar in ihrer Haltung gegen Extremisten. Zudem ist sie als erfahrene Politikerin bestens vernetzt. Sie bringt die Voraussetzungen mit, um eine Präsidentin zu werden, wie sie das Land jetzt braucht. Man(n) muss sie nur auf die Bühne lassen."/yyzz/DP/he
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