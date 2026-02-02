|
02.02.2026 05:34:41
Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zur deutsch-saudischen Beziehungen
AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zur deutsch-saudischen Beziehungen:
"Kronprinz Mohammed bin Salman (Kurzform MBS) hat seinem Land eine Revolution von oben verordnet. Saudi-Arabien soll eine moderne Nation werden, aber bitte unter seiner Herrschaft. Er hat den Frauen die persönliche Freiheit geschenkt. Er will die Wirtschaft weg von der reinen Abhängigkeit von Öl- und Gasexporten entwickeln und mit pharaonischen Bauprojekten in die Moderne katapultieren. Sogar grün und nachhaltig soll der Ölstaat werden. Hier gibt es viele Aufträge für deutsche Firmen. Und wenn es umgekehrt mit der grünen Wasserstoffindustrie in Deutschland etwas werden soll, dann wird Saudi-Arabien einen Teil des Gases liefern."/yyzz/DP/he
