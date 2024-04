Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zur deutschen Migrationspolitik

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zur deutschen Migrationspolitik:

"Diese bedenkliche Entwicklung ist wenig verwunderlich, weil hunderttausende Schüler aus Familien stammen, die zu Hause kein Deutsch sprechen. Den Kindern ist kein Vorwurf zu machen. Die Bildungsminister hätten darauf reagieren müssen, indem sie mehr Lehrer einstellen, aber woher nehmen? Der grassierende Mangel an bezahlbaren Wohnungen ist einerseits die Folge von Preisboom und einem Neubau weit unter Bedarf, aber auch der Aufnahme von Millionen Flüchtlingen. In den Kindergärten sind freie Plätze Mangelware, das Schlagwort "Kitastrophe" hat sich etabliert. Die Grenze dessen, was Deutschland zu leisten vermag, ist bereits überschritten. Denn Wohnungen, Lehrer und Erzieherinnen kann man nicht über Nacht backen. Sie sind aber Voraussetzung für gelingende Integration und gesellschaftlichen Frieden."