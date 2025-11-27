Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zur Generaldebatte im Bundestag

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zur Generaldebatte im Bundestag:

"Eine funktionierende Demokratie zeichnet sich durch politische Repräsentation und das Prinzip der Volkssouveränität aus. Der Bundeskanzler erweckt jedoch den Eindruck - die Generaldebatte zeigte es wieder -, über allem zu stehen: Er macht es richtig, die anderen haben es nur noch nicht begriffen. Entfremdung ist die Folge - der Rentenstreit zeigt, dass das inzwischen sogar für Teile seiner Partei gilt."/yyzz/DP/stw