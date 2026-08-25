Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zur Krise in der Autobranche

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zur Krise in der Autobranche:

"Es wird schwer für die Gewerkschaft, in der im Herbst beginnenden Tarifrunde nur annähernd so komfortable Abschlüsse wie früher zu erstreiten. Lohnzurückhaltung ist im Autobereich leider unverzichtbar. Zur Wahrheit gehört auch: Die Tarifverträge im Metallbereich sind äußerst flexibel ausgestaltet, sodass Firmen in Not nach unten abweichen können. Kosten senken allein lässt die Autoindustrie nicht gesunden. Viel wichtiger ist, dass die zu geringe Produktivität steigt, sodass die Unternehmen wettbewerbsfähiger werden. Der Königsweg zu mehr Produktivität ist Innovation."/yyzz/DP/stw