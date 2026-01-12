|
12.01.2026 05:34:39
Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zur Lage im Iran
AUGSBURG (dpa-AFX) - 'Augsburger Allgemeine' zur Lage im Iran:
Auch wenn sich ihre Proteste ursprünglich gegen hohe Lebensmittelpreise und die marode Wirtschaftslage richteten, geht es längst um bürgerliche Freiheiten. Entsprechend brutal schlagen die Machthaber zurück. Merz sollte sich als nächsten Schritt daher dafür einsetzen, dass die Revolutionsgarden endlich auf die EU-Terrorlisten kommen. Die Menschen im Iran haben jede Unterstützung verdient./yyzz/DP/zb
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließt nach Rekord fester -- Wall Street letztlich stärker -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Während der heimische Aktienmarkt zu Verlusten tendierte, konnte der deutsche Leitindex zulegen. Der Dow verzeichnete letztlich Gewinne. An den Märkten in Fernost ging es vor dem Wochenende aufwärts.