Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zur Leitzinserhöhung

AUGSBURG (dpa-AFX) - 'Augsburger Allgemeine' zur Leitzinserhöhung

In Anlehnung an Michael Gorbatschow lässt sich sagen: Wer zu spät kommt, den bestraft die Inflation. Und wer wie Lagarde im Gegensatz zur US-Notenbank zu lange nichts tut, verfällt in Hektik. So ist die Europäische Zentralbank zu einer Aufholjagd verdammt und muss zum Jahresauftakt wegen der nach wie vor viel zu hohen Inflation immer wieder nachlegen. Doch es reicht nicht aus, wenn die EZB die Zinsen von jetzt 3,0 auf 4,0 Prozent erhöht. Um der Teuerung wirklich die Stirn zu bieten, darf es schon eine Fünf vor dem Komma sein