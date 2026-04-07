Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zur Reformdebatte

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zur Reformdebatte:

"Mit Vorstößen, die einseitig zulasten von Arbeitnehmern gehen, ihnen plump mehr Arbeit bei weniger Freizeit abfordert, zerschlägt die Union unnötig viel Porzellan. Denn allerorten herrschen Erschöpfung und das böse Gefühl, dass derjenige der Dumme ist, der sich jeden Tag abrackert und brav seine Steuern zahlt. Dass die gigantische staatliche Umverteilungsmaschinerie jeden Mehrverdienst gnadenlos aufsaugt und sofort wieder hinausbläst. Auf der anderen Seite täte die SPD gut daran, ihre unbändige Lust, den "Reichen" noch tiefer in die Tasche zu greifen, etwas zu dämpfen. Viele Leistungsträger und Unternehmer schielen ohnehin schon in Länder, in denen sie weniger geschröpft werden."/yyzz/DP/he