Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zur Rentendebatte

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zur Rentendebatte:

"Merz ist in einer Zeit sozialisiert, in der das Basta eines Kanzlers reichte, um Politik durchzudrücken. Was er als Beobachter von Machtmaschinen wie Helmut Kohl oder Angela Merkel übersehen hat: Sie haben es nicht beim Machtwort belassen, sondern versucht, andere zu überzeugen - und damit wetterfestes Vertrauen zu schaffen."/yyzz/DP/nas