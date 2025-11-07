|
07.11.2025 05:34:39
Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zur Weltklimakonferenz
AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zur Weltklimakonferenz:
"Wegen des breiten Stimmungsumschwungs ist auch der individuelle Klimaschutz Schnee von gestern. Flugscham, bloß kein Fleisch und Lastenrad statt Auto sind selbst bei Großstädtern schal gewordene Ausweise des moralisch besseren Lebens. Kein Wachstum, steigende Arbeitslosigkeit und ein Krieg vor der Haustür erscheinen drängender als die Verringerung der Treibhausgase. Es gehört zur Natur des Menschen, dass er ungern auf sein gutes Leben (sichere Jobs, Fernreisen, Konsum) zum Wohle der nachfolgenden Generationen verzichtet."/yyzz/DP/nas
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!