Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zur Weltklimakonferenz

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zur Weltklimakonferenz:

"Wohlwollende würden wahrscheinlich sagen, der Kanzler sei zumindest ehrlich und tue erst gar nicht so, als wäre die UN-Klimakonferenz in der Türkei ganz oben auf seiner Prioritätenliste. Und freilich, genug zu tun hat Friedrich Merz auch im eigenen Land - und trotzdem ist es, gerade nach diesem Hitzesommer mit seinen gravierenden Auswirkungen, kein gutes Signal, dem wichtigsten weltweiten Forum im Kampf gegen die globale Erwärmung fernzubleiben."/yyzz/DP/he