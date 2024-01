Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zur Zuspitzung der Lage im Nahen Osten

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zur Zuspitzung der Lage im Nahen Osten:

Der neue Nahostkonflikt entwickelt sich genau so, wie Hardliner auf allen Seiten das wünschen. Pro-iranische Milizionäre im Irak feiern den Tod von drei US-Soldaten bei einem Drohnenangriff auf einen Wüstenstützpunkt als Sieg über Amerika. Joe Biden schwört Rache. Iran-Feinde in der amerikanischen Politik wittern eine Chance, ihren langgehegten Traum von einem US-Angriff auf die Islamische Republik zu verwirklichen. Jede militärische Eskalationsstufe der vergangenen Wochen - die Angriffe der Huthi-Rebellen auf Schiffe im Roten Meer, die iranischen Raketenangriffe im Irak und in Syrien, die amerikanischen und israelischen Attentate auf iranische und pro-iranische Kommandeure - bot eine Chance, den Konflikt einzugrenzen. Diese Chancen wurden vertan, weil weder die USA noch der Iran oder seine Partner in der Region den politischen Willen dazu aufbrachten.