Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zu Corona-Pandemie/WHO

KARLSRUHE (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten" zu Corona-Pandemie/WHO:

"Die Corona-Pandemie war mehr als nur ein medizinischer Notstand. Die weltweite Multikrise betraf auch die Wirtschaft, Sicherheit, Entwicklungshilfe, Außenpolitik und humanitäre Fragen und wog so schwer, dass sich die 194 Mitgliedsstaaten der WHO vorgenommen haben, daraus zu lernen und nicht gedankenlos in die nächste Katastrophe hineinzustolpern. Und genau dies könnte passieren, nachdem Verhandlungen über das Abkommen am Sonntag ohne Konsens beendet wurden."/yyzz/DP/he