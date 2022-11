Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zu Cyberkriminalität

KARLSRUHE (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten" zu Cyberkriminalität:

"Seit Jahren steigen die Zahlen der Cyberkriminalität auch in Baden-Württemberg deutlich an. Das geht bis hin zur eingeschleusten Schadsoftware, die Unternehmen blockiert oder Infrastruktur lahmlegt. Von Spionage und Sabotageversuchen, wie jetzt in Kriegszeiten, gar nicht zu reden. Oder - um das Beispiel einer besonders abscheulichen Verbrechenskategorie zu nennen: Kindesmissbrauch und die Verbreitung kinderpornografischer Bilder haben in aller Regel ein begrenztes analoges Tatgeschehen, berichten Ermittler. (...) Technische Aufrüstung und Neuorganisation tun angesichts weiter steigender Zahlen Not. Mit zusätzlichen Stellen, moderner Technik, einer dann hoffentlich möglichen Rund-um-die-Uhr-Verfügbarkeit und einer noch konzentrierteren Zusammenarbeit mit den Justizbehörden anderer Länder und der Polizei kann das Land hier etwas bewegen. Allerdings ist dies erst einmal der Plan. Er muss erst noch umgesetzt werden."/al/DP/he