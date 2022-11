Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zu Ende Isolationspflicht

KARLSRUHE (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten" zu Ende Isolationspflicht:

"Die neue Freiheit ist allerdings kein Freibrief für ein unverantwortliches Verhalten. Mal sehen, wie viele sich an die Auflage halten, im Falle eines positiven Tests außerhalb der Wohnung eine FFP2-Maske zu tragen. Die Prognose sei gewagt: nur die wenigsten. Dabei muss der Schutz der Alten, chronisch Kranken und Menschen mit schwachem Immunsystem weiter höchste Priorität haben. Die Freiheit des einen darf nicht zum Nachteil des anderen werden. Auch am Arbeitsplatz oder in der Schule gilt weiterhin der Grundsatz: Wer krank ist, gehört ins Bett. Infizierte mit Symptomen haben weder im Betrieb noch im Klassenzimmer etwas zu suchen. Die Gefahr, dass sie das Virus verbreiten, hat sich durch die Aufhebung der Isolationspflicht nicht in Luft aufgelöst. Die Politik setzt auf die Eigenverantwortung. Das ist richtig und wichtig. Sie muss aber auch von jedem Einzelnen mit Leben erfüllt und darf nicht mit Egoismus verwechselt werden."/DP/jha