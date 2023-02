Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zu Erdbeben/Türkei

KARLSRUHE (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten" zu Erdbeben/Türkei:

"Im türkischen Präsidialsystem liegt alle Macht in der Hand des Staatsoberhauptes - Erdogan wollte es genau so haben, doch jetzt wendet sich dieses Prinzip gegen ihn, denn es bedeutet, dass er für Verfehlungen verantwortlich ist, die ans Licht kommen: Seine Regierung erließ eine Bauamnestie, mit der Hunderttausende schlecht gebaute oder illegal veränderte Gebäude für bewohnbar erklärt wurden, und schlug Warnungen vor einem kommenden Beben in den Wind. In den wichtigen ersten Stunden nach der Katastrophe reagierten die türkischen Behörden zu langsam, weil sie auf Befehle von oben warteten."/yyzz/DP/he