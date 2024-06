Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zu EU-Beitrittsgespräche

KARLSRUHE (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten" zu EU-Beitrittsgespräche:

"Wolodymyr Selenskyj kommt extra nach Brüssel. Allein diese Geste des ukrainischen Präsidenten zeigt, wie wichtig der nun beschlossene offizielle Beginn der EU-Beitrittsgespräche für Kiew ist. Doch dies ist nur der erste Schritt auf einem sehr langen Weg, der nicht automatisch zur Aufnahme der Ukraine in die Union führt. Vor der Regierung in Kiew liegt ein Reformprozess, der viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dauern wird. Mahnendes Beispiel ist die Türkei. Die ist seit 1999 Beitrittskandidat und im Moment von der Aufnahme in den exklusiven Club weiter entfernt als je zuvor."/DP/jha