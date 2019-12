Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zu 'Fußball-Bundesliga'

KARLSRUHE (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten" zu "Fußball-Bundesliga":

"Die Fußball-Bundesliga ist mit Beginn des neuen Jahrzehnts endlich wieder wahrhaft spannend. Diesmal ist bei Halbzeit nicht die Frage, wie früh der Rekordmeister Bayern München seine zwischen 2013 und 2019 sieben Mal in Folge wiederholte Titelkür fixiert. Auch wird nicht Borussia Dortmund die Alleinkompetenz zufallen, für Adrenalinausschläge gegen drohende Langeweile zu sorgen. Nunmehr freuen sich im Streit der Branchenführer um die Vorherrschaft lachend ein Dritter und ein Vierter. Rasenballsport Leipzig führt die Liga vor Borussia Mönchengladbach an. So weit, so verdient."