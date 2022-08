Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zu Kaufkraft/Inflation

KARLSRUHE (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten" zu Kaufkraft/Inflation:

"In diesen Tagen berät die Regierung über neue Entlastungspakete und steht dabei mächtig unter Druck. Nicht nur, weil in der Nacht auf Donnerstag Tankrabatt und 9-Euro-Ticket auslaufen, sondern auch, weil bei Gasumlage und Strompreisermittlung viel zu viel schiefläuft. Dass sich Energiekonzerne an der Krise noch bereichern und ihren Mitarbeitern Boni zahlen, ist ein Unding. Hier muss der Staat regulieren. Die Wirtschaft muss sich gerade in Krisenzeiten stärker am Gemeinwohl orientieren. Wo dies nicht funktioniert, muss die Politik dem ungeregelten Markt mit klaren Leitplanken auf die Sprünge helfen."/yyzz/DP/he