Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zu Krankenkassen

KARLSRUHE (dpa-AFX) - Die Zeitung "Badische Neueste Nachrichten" zu Krankenkassen:

"Der neue Gesundheitsminister Karl Lauterbach muss ausbaden, was ihm sein Vorgänger Jens Spahn eingebrockt hat. Er hat die Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung stark ausgeweitet, um die Leistungserbringer im Gesundheitswesen ruhig zu stellen - und sich bei der Finanzierung darauf verlassen, dass die Beiträge wegen der Lohnerhöhungen und der hohen Beschäftigungsquote von alleine weiter steigen. Das tun sie aber nicht. (...) Am Ende wird die Ampel nicht umhinkommen, die Steuerzuschüsse zu erhöhen. Die solidarische Finanzierung mag zwar der reinen Lehre widersprechen, aber sie hat einen in diesen Zeiten nicht gering zu schätzenden Vorteil: Sie ist sozial gerecht."/be/DP/men