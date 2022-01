Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zu Lang/Nouripour

KARLSRUHE (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten" zu Lang/Nouripour:

Klima-, Agrar-, Verkehrswende - die Herausforderungen sind groß, die Erwartungen der Basis ebenso. Nun zeigt sich, ob Baerbock und Habeck die Partei wirklich aufs Regieren vorbereitet haben. Oder ob diese wieder in die alten Muster und Konflikte zurückfällt. Als Scharnier zwischen den in der öffentlichen Wahrnehmung dominierenden Kabinettsmitgliedern, einer selbstbewussten Fraktion und der diskussionsfreudigen Basis werden Nouripour und Lang viel Überzeugungsarbeit leisten müssen. Oder sie werden zerrieben wie so viele Parteichefs vor ihnen./yyzz/DP/mis