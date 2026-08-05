05.08.2026 05:34:42

Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zu Rente mit 63

KARLSRUHE (dpa-AFX) - 'Badische Neueste Nachrichten' zu Rente mit 63

Wer nun verspricht, er könne die "Rente mit 63" komplett retten, sollte sich den Realitäten stellen - und den eigenen Kindern und Enkeln. Selbst wenn man die versicherungsfremden Leistungen der Rentenkassen ausbuchen würde und andere Gerechtigkeitslücken schlösse: Am Ende müssen die Älteren trotzdem erklären, wie die Jungen die geballten Lasten aller Sozialkassen plus Schuldenberge stemmen sollen. Ironie des Schicksals beim Streit um die "Rente mit 63": Sie ist ein altes, ungerechtes Wahlkampfgeschenk, das die frühere SPD-Arbeitsministerin Andrea Nahles durchboxte. Nur für wenige Jahrgänge galt wirklich die Altersgrenze 63. Aktuell liegt sie bei 64 Jahren und 8 Monaten. Ernüchternd ist der Rentenstreit obendrein: Schon wieder zoffen sich die Koalitionäre öffentlich. Und die Union zerlegt sich weiter selbst. Die Vorsätze, nun geräuschlos zu regieren, sind rasch verpufft./yyzz/DP/zb

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