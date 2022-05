Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zu Tag des Sieges/Moskau

KARLSRUHE (dpa-AFX) - Die Zeitung "Badische Neueste Nachrichten" zum Tag des Sieges/Moskau:

"Moskau hat die diesjährige Feier noch pompöser angelegt. Es zählt die Inszenierung, das offizielle Narrativ vom stetigen Kampf der Russen gegen fremde Mächte von außen, die ihr Land über Jahrhunderte hinweg zu knechten versucht hätten. Der Kreml kapert und kontrolliert die Erinnerung, er macht mit dem Zweiten Weltkrieg Politik. Putin hat Geschichte zur treibenden Kraft seines Handelns gemacht und legitimiert dieses damit. Indem Moskau alle Ukrainer, die die offizielle russische Politik in Frage stellen, zu "Nazis" erklärt, missbraucht es das Gedenken an den Sieg 1945 als Rechtfertigung seines Krieges in der Ukraine und pflegt mit seiner neuen Swastika, dem "Z", eine Ideologie der Zerstörung."/zz/DP/men