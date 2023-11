Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zu Thunberg

KARLSRUHE (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten" zu Thunberg:

"Es ist längst überfällig, dass sich Teile der politisch engagierten Öffentlichkeit aus der geradezu messianischen Verklärung Thunbergs lösen. Was hatten die Entrüsteten denn erwartet? Dass Greta so klug, einzigartig und allwissend ist, dass sie zu allen Problemen dieser Welt etwas Bedeutendes und Sinnstiftendes sagen kann? Überraschung: Sie ist es nicht. Sie ist eine 20-Jährige, die sich vereinnahmen lässt und undurchdachte Parolen ruft. Und sie verrät - durchaus altersgemäß - so einige Wissenslücken zur Geschichte des Nahostkonflikts und des Antisemitismus. Die große Aufregung darüber resultiert jedoch aus der irrwitzigen Überhöhung der lieben Greta."/zz/DP/he