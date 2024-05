Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zum Reichsbürger-Prozess

KARLSRUHE (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten" zum Reichsbürger-Prozess:

"Tatsächlich ist es ziemlich daneben, wenn die jetzigen Verfahren gegen insgesamt 26 Beschuldigte in Stuttgart, Frankfurt und bald auch München gelegentlich gar mit den RAF-Prozessen gleichgesetzt werden. Die Linksextremisten damals begingen 34 Morde und erschütterten das Land bis ins gesellschaftliche Mark. Die nun angeklagte Prinzentruppe verursacht in breiteren Gesellschaftsschichten eher keine tiefere Erschütterung, sondern ungläubiges, teilweise belustigtes Augenreiben und wohl manchmal auch das Gefühl der Fremdscham. Dass aber auch sie vermutlich bereit waren, über Leichen zu gehen, ist nicht nur eine These der Bundesanwaltschaft."/yyzz/DP/he