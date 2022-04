Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zur Corona-Politik von Lauterbach

KARLSRUHE (dpa-AFX) - 'Badische Neueste Nachrichten' zur Corona-Politik von Lauterbach

Fehler passieren, gewiss. Aber Lauterbach hat in seiner kurzen Amtszeit eine Kette schwerer Schnitzer aufgefädelt. Erst der verkürzte Genesenenstatus, das Hin und Her über die vierte Spritze, das Gewürge um die Impfpflicht, das Gezerre um das Ende der Corona-Beschränkungen und jetzt die falsche Entscheidung in einer so wichtigen Frage wie der Quarantäne. Lauterbach selbst scheint im Ministerium und im Kabinett völlig isoliert. Niemand hat ihn offenbar gewarnt, dieses Thema anzupacken - noch dazu so strategisch ungeschickt vor der geplanten Impfpflicht-Debatte. Lauterbach sollte sich überlegen, ob er nicht einen Fehler zu viel gemacht hat und er der Richtige für diesen wichtigen Kabinettsposten ist.