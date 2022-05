Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zur Rente ab 70

KARLSRUHE (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten" zur Rente ab 70:

"Noch fehlt der Politik der Mut, die bittere Wahrheit auszusprechen. Um das Gleichgewicht zwischen Beitragszahlern und Ruheständlern einigermaßen zu halten, die junge Generation nicht über Gebühr zu belasten und gleichzeitig Altersarmut zu verhindern, geht kein Weg an der Rente mit 70 vorbei. Dafür sind möglichst rasch die Weichen zu stellen. Gleichzeitig muss sich aber auch die Einstellung in der Wirtschaft ändern, die Ältere oft als reinen Kostenfaktor betrachten. Betriebe, die heute mit goldenen Handschlägen die erfahrenen Mitarbeiter aus dem Erwerbsleben drängen, dürfen sich nicht in zehn Jahren über den Mangel an Fachkräften und steigende Lohnnebenkosten beklagen."