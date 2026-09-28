Pressestimme: 'Badische Zeitung' zu Ablehnung/Neutralitätsinitiative/Schweiz

FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zu Ablehnung/Neutralitätsinitiative/Schweiz:

"Ein neuer Artikel hätte der Schweiz untersagt, Sanktionen gegen kriegführende Staaten zu verhängen, es sei denn, die Vereinten Nationen beschlössen die Strafen. Somit hätten die Eidgenossen blockiertes russisches Geld in Milliardenhöhe freigeben müssen, während Putin seinen Terrorkrieg gegen die Bevölkerung der Ukraine verschärft. Die Schweiz hätte die Sanktionen der EU gegen Moskau untergraben und hätte Putins Aggression auch noch mitfinanziert. Dieses Szenario schreckte die pragmatischen Schweizer ab. Die Volksabstimmung signalisiert: Die Schweizer wollen, dass Putin und andere Kriegsverbrecher keine Belohnungen einstreichen, sondern auch in Zukunft bestraft werden."/yyzz/DP/he