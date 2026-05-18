18.05.2026 05:34:39

Pressestimme: 'Badische Zeitung' zu AfD in Sachsen-Anhalt

FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zu AfD in Sachsen-Anhalt:

"Die Ereignisse in Sachsen-Anhalt erinnern an 'Biedermann und die Brandstifter'. In dem Stück von Max Frisch nimmt ein Bürger namens Biedermann zwei Brandstifter in sein Haus auf, obwohl sie es anzünden wollen. (.) Freilich geht die Bedrohung über Sachsen-Anhalt weit hinaus. So könnten im Falle einer AfD-Alleinregierung Informationen aus dem Verbund der Verfassungsschutzämter nach Russland abfließen. Überhaupt dürfte das Land für die Partei nur ein Experimentierfeld sein, um die Republik Zug um Zug aus den Angeln zu heben. Die größte Verantwortung kommt deshalb der Wählerschaft zu. Wenn sie der AfD zu einer absoluten Mehrheit verhilft, dann verhält sie sich so wie der Herr Biedermann."/yyzz/DP/he

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