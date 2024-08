Pressestimme: 'Badische-Zeitung' zu Ankündigung/Vergeltungsschläge

FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische-Zeitung" zu Ankündigung/Vergeltungsschläge:

"Der Machthaber im Kreml will die Menschen in der Ukraine mürbe machen, ihren Widerstandsgeist brechen angesichts der absehbar dramatischen Energienot vor dem Winter. Wundert sich da einer, dass die Ukraine versucht, den Krieg zurück nach Russland zu tragen? Wenigstens den Russen, die in Grenzregionen leben, begreiflich zu machen, dass Putins Schlachtplan auch sie selbst in Gefahr bringt? Dieses Kalkül steckt zweifellos hinter der militärisch eher waghalsigen ukrainischen Offensive bei Kursk, dieses Kalkül steckt hinter der Ankündigung von Vergeltungsschlägen auf russisches Territorium. (.) Vielerorts im Westen gilt weiterhin die Maßgabe, Putin nur ja nicht zu reizen. Das faktische Verbot, Ziele hinter den russischen Linien mit westlichen Waffen anzugreifen, führt aber dazu, dass Russland gefahrlos immer neue Angriffe starten kann. Die Ukraine muss sich wehren dürfen - ob mit offenbar endlich einsatzbereiten F-16-Kampfjets oder eigenen Raketen. Putin versteht nur militärische Stärke."/yyzz/DP/he