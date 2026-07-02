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02.07.2026 05:34:42
Pressestimme: 'Badische Zeitung' zu Badenova
FREIBURG (dpa-AFX) -'Badische Zeitung' zu Badenova
Der Umbau der Infrastruktur im Zuge der Energiewende braucht riesige Mengen Kapital. Das spüren nun auch jene Kommunen, die Anteile an Energieversorgern wie der Badenova aus Freiburg halten. Willkommen in der Wirklichkeit! (...) Nun ist der Ruf nach Hilfe des Landes Baden-Württemberg zu hören - was für die Städte der bequemste Weg wäre. Doch statt Sonderregeln für Kommunen zu schaffen, damit diese die Lasten der Energiewende schultern können, sollten Bund und Länder den Stadtkämmerern lieber mit einer grundsätzlichen Lösung aus ihrer Finanznot helfen. Denn sie sind es, die den Kommunen immer mehr aufbürden./yyzz/DP/zb
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