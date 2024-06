Pressestimme: 'Badische Zeitung' zu BGH-Urteil/Werbung

FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zu BGH-Urteil/Werbung:

"Es ist zu begrüßen, dass Produktwerbung bald sagen muss, was mit "Klimaneutralität" gemeint ist. Allerdings kann mehr Transparenz auch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die sogenannte Kompensation von Treibhausgas manchmal Zauberei ähnelt. So ist es üblich, heutige Emissionen in Nordeuropa mit Abgaseinsparung in Südafrika zu verrechnen, die dort in Zukunft stattfinden soll. Ob das über große räumliche und zeitliche Entfernungen funktioniert, weiß niemand. Die Vermeidung von Treibhausgas muss vor allem hier stattfinden. (.) Die Menge lässt sich nicht einfach durch Ausgleich neutralisieren - man muss sie verringern. Das ist kompliziert und teuer, aber wenn man Klimaneutralität erreichen will, geht's nicht anders."/yyzz/DP/he