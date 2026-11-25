FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zu BKA-Statistik/Gewalt gegen Frauen:

Bundesjustizministerin Stefanie Hubig setzt auf eine ganze Reihe von Gesetzesverschärfungen. (..) All das ist zweifellos richtig. Strafverschärfungen allein werden aber kaum ausreichen, um die Gewalt einzudämmen. Eine gesellschaftliche Aufgabe vor allem von Männern ist es, dafür zu sorgen, dass zeitweilig überkommen geglaubte Rollenbilder nicht aufs Neue erstarken. Es geht darum, dem Machismo den Nährboden zu entziehen. Das wäre im Interesse von Frauen und Männern./yyzz/DP/mis