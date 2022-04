Pressestimme: 'Badische Zeitung' zu den Bildern der Butscha-Toten

FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zu den Bildern der Butscha-Toten:

"Es gab noch nicht viele Kriege, die wie in der Ukraine fast in Echtzeit verfolgt werden. Menschen in Kiew oder Charkiw twittern und posten im Netz Videos und Bilder von Raketenangriffen, Einschlägen, Verletzten und Toten. Das sind ungefilterte Bilder. (...) Natürlich gerät der Westen unter Zugzwang angesichts der Bilder von Butscha. Sie bedeuten eine Zäsur in diesem Krieg. Entsetzt über mutmaßliche Kriegsverbrechen zu sprechen und gleichzeitig täglich Hunderte Millionen Euro für russisches Öl und Gas zu überweisen, geht auf Dauer schlecht. Es ist die massive Abhängigkeit Deutschlands von Russlands Energie, es sind die Fehleinschätzungen in der Vergangenheit, die nun, da man es bezüglich des russischen Präsidenten leider besser weiß, ein Hinschauen umso wichtiger machen im politischen Berlin."/kkü/DP/he