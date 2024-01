Pressestimme: 'Badische Zeitung' zu Eigenanteil/Heimpflege

FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zu Eigenanteil/Heimpflege:

"Ja, gute Pflege kostet viel Geld. Und zuletzt ist sie wieder deutlich teurer geworden. Das ist (...) eine gute Nachricht. Denn das Plus bei den Eigenanteilen, die Bewohner einer Pflegeeinrichtung bezahlen müssen, geht wesentlich darauf zurück, dass nun in der ganzen Republik Pflegekräfte nach Tarifregeln oder vergleichbaren Abmachungen bezahlt werden müssen. (...) Vor allem für Menschen, die längere Zeit in einer Einrichtung leben, gibt es eine sehr spürbare Entlastung. Richtig ist aber auch, dass die Zuschüsse das Plus bei den Eigenanteilen nicht völlig ausgleichen. Die Summe, die Heimbewohner zusätzlich ausgeben müssen, verschwindet also nicht: Sie wird nur kleiner. Deshalb sollte die Ampel die Systematik ändern: Der Eigenanteil an der Pflege wird fixiert - wenn er steigt, (...) übernimmt das dann die Pflegekasse."/scp/DP/he